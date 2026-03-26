Ambrosini: "Nel playoff per me Kean gioca. Contro l'Inter l'ho visto molto bene"

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Massimo Ambrosini, ex centrocampista di Milan e Fiorentina e attuale opinionista, ha parlato a Cronache di Spogliatoio durante la trasmissione "Elastici" in onda su youtube commentando le possibili scelte in attacco dell'Italia per la sfida contro l'Irlanda del Nord di questa sera: "Per me Kean nel playoff gioca sicuro, anche perché è diverso da Retegui e Pio Esposito. Se ti vai a immaginare la partita contro l'Irlanda del Nord l'Italia giocherà nella loro metà campo e gli spazi saranno pochi. Kean ha quella brillantezza di scatto, quella velocità e quella rapidità che anche una palla che può girare in area ha quella rapidità di andare a prenderla.

Io l'ho visto fisicamente molto meglio contro l'Inter rispetto a prima. Ha giocato 85 minuti sprintando fino alla fine e reggendo i duelli. Su una palla filtrante lui arriva prima degli altri, data anche la poca profondità che potremmo avere".