Social
Siparietto Vlahovic-tifoso, "Quanto sei forte?" e lui "Una volta..."
FirenzeViola.it
Simpatico siparietto tra Dusan Vlahovic e un bambino, che è diventato subito virale sui social. Il giovane tifoso ha chiesto all’attaccante bianconero: “Quanto sei forte?”. La risposta tra il serio e il faceto è stata: “Una volta…”. Chissà che il serbo non abbia fatto riferimento ai tempi della Fiorentina in cui è esploso come centravanti da oltre 20 gol stagionali.
Questo il video che ha spopolato su Instagram:
Pubblicità
Ex viola
Gabriele Pin: "15 ore in auto, le mani viola dal freddo: la mia fuga dall'Iran. Firenze? Anni bellissimi"
Copertina
FirenzeViolaSalvezza e Conference League: le incognite sulla strada di Paratici. Ma le prime risposte dovrà fornirle la proprietà
Lorenzo Di BenedettoKean, la Nazionale e il finale di stagione della Fiorentina: l'Italia avrà un peso non da poco. Vanoli e la tensione post Inter: ancora non è il tempo di dire "bravi" dopo un pareggio. 13 gare valgono più del resto della stagione
Angelo GiorgettiI retroscena della svolta: gli incontri personali di Paratici, le date, le motivazioni. Così Kean, Fagioli e Mandragora hanno aiutato il Ds da dentro. Cambio di marcia del cervello viola e c’è una rivoluzione in arrivo…
Mario TeneraniBrava Fiorentina, il punto è d'oro. La crescita c'è: 20 punti nel 2026. Ndour vive un momento felice. Per i viola la settimana più bella. Salvezza possibile con questa mentalità
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com