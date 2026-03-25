Social Siparietto Vlahovic-tifoso, "Quanto sei forte?" e lui "Una volta..."

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Simpatico siparietto tra Dusan Vlahovic e un bambino, che è diventato subito virale sui social. Il giovane tifoso ha chiesto all’attaccante bianconero: “Quanto sei forte?”. La risposta tra il serio e il faceto è stata: “Una volta…”. Chissà che il serbo non abbia fatto riferimento ai tempi della Fiorentina in cui è esploso come centravanti da oltre 20 gol stagionali.

Questo il video che ha spopolato su Instagram: