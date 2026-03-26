Pazzini sulla Viola: "Sono bastate le prime sconfitte ed è crollato tutto"

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Intervistato sull'edizione odierna di Repubblica, l'ex attaccante viola Giampaolo Pazzini ha così parlato della situazione in casa viola e della stagione difficile che si è trovata a dover affrontare: “Partire con alte aspettative crea ansia. Sono arrivati i primi risultati negativi e quelli sono bastati per far crollare tutto. E' difficile partire con obbiettivi ambizioni e poi ridimensionarti in corsa: rischi di fallire. Ne sa qualcosa anche la stessa nazionale in anni recenti. Ma la lezione oramai è imparata. Oggi abbiamo tutto quello che serve per farci valere".