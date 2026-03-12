Pruzzo: "La Fiorentina non deve rinunciare alla Conference. Kean? Penserei alla cessione"

Roberto Pruzzo, ex attaccante viola, ha parlato ai microfoni di Lady Radio a proposito della situazione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Non rinuncerei a nessun obiettivo, anche se è giusto dare spazio a qualche giovane come Braschi. Non metterei da parte la Conference League, perché proprio da lì la stagione potrebbe cambiare direzione. La sfida contro il Rakow può diventare complicata se affrontata con l’atteggiamento sbagliato, ma potrebbe anche rappresentare l’inizio di una svolta per il resto della stagione.

Credo inoltre che sia arrivato il momento di pensare alla cessione di Kean. Non so se la sua annata alla Fiorentina sia stata solo un episodio, ma non mi sorprenderebbe se volesse tornare a mettersi alla prova a livelli più alti. Per quanto riguarda Piccoli, il suo acquisto si è rivelato completamente sbagliato, non ha la personalità e la solidità per sostenere la pressione di Firenze".