DUNGA, Con il cuore sono al fianco dell'Italia

Dal Brasile Carlos Dunga, campione del mondo con la Selecao nel '94 ed ex calciatore della Fiorentina, segue con apprensione la grave situazione dell'Italia: "Sono con il cuore nel vostro paese, ascolto tutte le notizie - dice a Tuttomercatoweb.com - e sono veramente colpito e triste. Adesso tra l'altro il coronavirus sta arrivando anche qui in Brasile. So che comunque, e lo sto vedendo in questo periodo, l'Italia sa unirsi nei momenti difficili. Già altre volte ha passato momenti complicati e la gente è rimasta coesa riuscendo a superare i problemi. Il messaggio che mando è che sono con voi. E spero che questa situazione possa essere risolta velocemente, per l'Italia, l'Europa, il Brasile e tutto il mondo"