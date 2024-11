DS COSENZA, Camporese-Dalle Mura garanzie importanti

Fonte: lacnews24.it

FirenzeViola.it

© foto di Stefano Di Bella

Gennaro Delvecchio, ds del Cosenza, in conferenza stampa odierna ha parlato dell'attualità della sua squadra, in cui milita anche Christian Dalle Mura, difensore classe 2002 prelevato in estate dalla Fiorentina: "A oggi vi dico che non siamo interessati a Lucioni. Non possiamo sbagliare la scelta dei giocatori sotto l’aspetto fisico. Lì abbiamo Camporese e Dalle Mura che ci danno garanzie importanti".

Ed ecco in conclusione una nota alla sfida contro il Modena: "La partita è delicata, non so se sia uno scontro salvezza o meno, ma l’unico obiettivo che dobbiamo mettere davanti è la permanenza in categoria. Sarà un continuo di gare importanti. A ogni modo domani non ci saranno Zilli e Venturi, rispettivamente per problemi a piede e coscia. In rosa abbiamo giocatori che possono prendere il loro posto. Per quanto riguarda il Modena è una squadra forte, che ha giocatori importanti e costruita per una rosa diversa rispetto a quella che è la classifica attuale".