DRAGOWSKI, Il Panathinaikos pensa al riscatto: la cifra

Secondo quanto riportato dal quotidiano genovese Il Secolo XIX, il Panathinaikos starebbe pensando, nonostante il mancato approdo in Europa e l’addio del tecnico Fatih Terim, di riscattare Bartlomiej Dragowski. L'ex portiere viola, arrivato in Grecia a gennaio dallo Spezia, potrebbe essere riscattato dai biancoverdi per una cifra intorno a 1,2 milioni con un prolungamento del suo contratto con lo Spezia, anche se il contratto prevedeva un prezzo per il riscatto di 3,5 milioni di Euro. In questi sei mesi in Grecia Dragowski ha collezionato 16 presenze fra campionato e coppa nazionale riuscendo a tenere inviolata la propria porta in sei occasioni e subendo 19 reti.