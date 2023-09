DONADEL, Dà indicazioni smart dalla tribuna, out un altro turno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Singolare squalifica (aggiuntiva) per l'ex viola Marco Donadel attuale allenatore dell'Ancona. Già squalificato per una giornata ha provato a fare l'allenatore "smart" dalla tribuna. L'ex viola avrebbe infatti dato disposizioni direttamente o indirettamente a quattro tesserati in panchina, anch'essi puniti dal giudice sportivo, via telefono e così è stato squalificato per un altro turno.

Ecco la motivazione: "per avere, durante l'incontro, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente dalla Tribunale Centrale, nonché mediante l’uso di un telefono cellulare nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. In particolare, il Sig. Donadel Marco comunicava rispettivamente con i Sig.ri Bartoccetti Pietro, Michele De Feudis e con D'Alessandro Francesco i quali, a loro volta, riportavano le indicazioni direttamente all’Allenatore Jacopo Falanga. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.)".