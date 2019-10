DIKS, In Italia mesi duri ma ora mi sento un leone

Intervenuto in una lunga intervista sul sito indonesiano bolalob.com, il difensore della Fiorentina in prestito all'Aarhus GF Kevin Diks ha parlato così: "Qua in Danimarca è probabilmente il posto più bello dove abbia vissuto. Il motivo per cui mi sono unito a loro è semplice: voglio trovare felicità giocando a calcio. E l'Aarhus GF è il club che quest'estate mi ha più convinto di poter tornare al livello migliore. È stata una scelta facile".

La mia condizione fisica? "Sta migliorando ma non vogliamo correre rischi, ci muoveremo passo dopo passo. Quando sono arrivato qui all'inizio di settembre non potevo allenarmi con la squadra, ma ne abbiamo discusso ed è stato deciso di tornare lentamente all'allenamento completo prima di tornare anche a disposizione per le partite".

L'infortunio? "Mi ha insegnato molto. Ora ho più fame che mai di giocare e non vedo l'ora di soddisfare le mie ambizioni e i miei obiettivi. I primi mesi con Fiorentina ed Empoli sono stati molto difficili, mentalmente e fisicamente. Dopo aver fatto la riabilitazione che non ha funzionato, ho deciso di fare la riabilitazione in una clinica esterna che alcuni giocatori come Younes, Mertens e De Vrij mi avevano consigliato".

I miei obiettivi? "Mostrerò a tutti che si sono sbagliati su di me. Tutto ciò che ho attraversato nella mia carriera mi ha reso più forte. Ho fame come un leone".