Diego Fuser: "Vanoli ha fatto bene ma non viene riconfermato: non capisco"

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A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore viola Diego Fuser, che ha detto la sua sul momento della Fiorentina in vista della sfida di domenica contro il Genoa, a partire al possibile addio in panchina di Paolo Vanoli a fine stagione: "Quando entri in corsa non è mai facile, soprattutto capire perché certi giocatori non rendono. Poi fai un buon lavoro, ti salvi e non vieni riconfermato... non lo capirò mai questa cosa. Paolo ha iniziato un lavoro e te lo ritrovi per il prossimo anno.

Grosso a Firenze? Ha fatto cose buone, è un giovane che ha voglia di dimostrare e di fare. Penso sia uno che sappia allenare. Per me poi la differenza la fanno i giocatori. L'allenatore deve essere bravo a tenere il gruppo, ma in campo ci vanno i giocatori. Puoi essere bravo tatticamente, ma poi sono i calciatori che scendono in campo".