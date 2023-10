DI LIVIO, Zaniolo e Zalewski sono bimbi minchia e basta

FirenzeViola.it

Angelo Di Livio, ex calciatore di Roma, Juventus e Fiorentina, ha parlato al sito cityrumors.it, esprimendosi in maniera molto netta sul presunto coinvolgimento di Nicolò Zaniolo e Nicola Zalewski nella vicenda legata alle scommesse, che in questi giorni sta scombussolando tutto il mondo del calcio: "Non è che ci siano tante cose da dire, sono dei bimbi minchia, nel vero senso della parola, senza se e senza ma. E non mi frega nulla se ci rimangono male, sono dei bimbi minchia e basta".

Prosegue l'ex viola: "Non servono esperti che vigilano. Non è che uno possa controllarli e seguirli col bastone, pronto a dare loro una bastonata quando si comportano male. Ognuno di loro sa come ci si deve comportare. Conoscono le regole, sanno quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che si può e non si può fare. Devono essere in grado di gestirsi. Zaniolo e Zalewski? Credo che prenderanno una punizione, che meritano. Verranno fermati e probabilmente, non giocheranno per un po’ a causa di una squalifica, devono capire che hanno fatto un grave errore".