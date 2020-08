DI GENNARO, De Paul e Locatelli ideali per i viola

L'opinionista e commentatore televisivo Antonio Di Gennaro è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Queste le sue dichiarazioni:

Un nome per la Fiorentina?

"De Paul".

Però cercano un regista...

"Lì però ci sono Castrovilli e Amrabat, che possono giocare a due. De Paul ha giocato alla stra-grande anche davanti alla difesa. L'anno scorso avrebbero potuto prendere Bennacer, così come Tonali, ma gli erano stati chiesti troppi soldi. Leggo cifre anche oggi molto alte, ma conoscendo Marotta non credo sborserà 50 milioni, semplicemente perché non può valerli: deve essere un percorso progressivo, a 20 anni sei ancora pischellino come dicono a Firenze. Ci vogliono contratti intelligenti per crescere pian piano e mantenere sempre motivazioni e voglia".

Locatelli andrebbe bene per la Fiorentina?

"Sottovalutato, ma alla grande. Ha fatto un'annata strepitosa... Parlando una sera De Zerbi mi disse che era meglio a due che a tre, ed effettivamente ho visto crescita e tranquillità. In più abbina bene gioco lungo e corto, sarebbe perfetto in quel ruolo del centrocampo. Lo vedrei bene sia per il Milan che per la Fiorentina: se li prendi entrambi fai bingo".