DI CHIARA, Milenkovic poteva evitare: zitti e lavorare

L'ex viola Alberto Di Chiara ha parlato di temi legati a Fiorentina-Lazio ma per prima cosa ha risposto sul compleanno di Iachini: "Gli ho scritto e gli ho fatto gli auguri: lui è sempre carico, sta pensando a come uscire dal fango. La Fiorentina sta vivendo un campionato strano, dopo aver visto certi risultati ci si aspettava di più. I problemi difensivi ci sono da tempo: Pezzella e Milenkovic dovevano essere pilastri ma non hanno fatto una bella annata e tutto il reparto ne ha risentito in maniera evidente. Se non fosse sbocciato Vlahovic si sarebbe fatta dura: la sua alternativa, Kouame, non ha mai fatto rivedere le cose di Genova. Speriamo che Luis Alberto non sia in giornata, perché i problemi sono anche nel filtro a centrocampo, che dà ancora più difficoltà alla difesa. Analizzando quanto è andato bene si trova solo Vlahovic e qualche singolo, penso a Bonaventura: per il resto siamo rimasti molto delusi. Sulle fasce invece gli esterni che ci sono non hanno le caratteristiche che Iachini va cercando, le individualità sono a favore della Lazio. La Fiorentina però deve pensare a fare punti e non solo a guardare cosa fanno le altre, seppure la sfida tra Benevento e Cagliari qualcuno lascerà indietro".

Che ne pensa delle parole di Milenkovic?

"Io non so chi gliele dica certe cose... Bisogna parlare al momento giusto, si poteva evitare. Sa già quale sia il suo destino e probabilmente lo ha detto, ma ci vorrebbe un po' più di buonsenso: zitti e lavorare che è la cosa migliore".