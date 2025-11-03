Standing ovation del Metropolitano, Nico Gonzalez: "Qualcosa di straordinario"

vedi letture

Sabato pomeriggio, al minuto 69 della sfida tra Atletico Madrid e Siviglia, il Riyadh Air Metropolitano di Madrid si è alzato in piedi ed ha applaudito Nico Gonzalez che stava uscendo dal campo per lasciare spazio a Gallagher. Una standing ovation per l'ex esterno di Juventus e Fiorentina che, visibilmente emozionato, ha ringraziato i suoi nuovi tifosi: "È qualcosa di meraviglioso, non mi capitava da tanto. Sono molto felice, perché vengo da un periodo difficile di adattamento e arrivare in questa famiglia è un’emozione che mi godo ogni giorno. Lo ricorderò per sempre. Il sostegno dei tifosi mi dà tantissimo.

Io cerco di lasciare tutto in campo, perché è lì che sono felice. La stagione è lunga: devo continuare a lavorare, a dimostrare e a metterci quella garra argentina che mi contraddistingue. Speriamo di continuare su questa strada, quella che ci ha portati fin qui". Arrivato in prestito con obbligo condizionato dalla Juventus Nico Gonzalez è diventato subito un punto fermo dei Colchoneros con Simeone che lo ha schierato titolare in nove delle undici partite fin qui disputate.