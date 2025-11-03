Social Diamanti torna in Italia per ottenere la licenza Uefa Pro, il saluto del Melbourne City

Dopo due anni alla guida del settore giovanile degli australiani Alessandro Diamanti lascia il Melbourne City. L'ex calciatore, tra lealtre anche di Bologna e Fiorentina, tornerà in Italia per ottenere la licenza da allenatore Uefa Pro. "La sua energia, la sua passione e la sua influenza sui nostri giovani talenti hanno lasciato un segno indelebile al City. Grazie di tutto, Ale!".

Questo il saluto sui social del club australiano. Tra i tanti commenti sotto al post Instagram del Melbourne City anche quello di un tifoso gigliato che gli consiglia di non venire in Toscana: "Alino non venire a Firenze anche se sarebbe bello, perché questi farebbero passare la voglia anche a te!!!! Sei un grande!!". Di seguito il post Instagram del Melbourne City: