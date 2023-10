DE SILVESTRI, C'è già l'ipotesi per un altro rinnovo

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport-Stadio di oggi fa il punto sul futuro di Lorenzo De Silvestri, uno dei senatori del Bologna. Quando si sono ritrovati lui e gli altri veterani del gruppo rossoblù, in estate, per strappare una nuovo contratto, è stato chiaro a tutti che l’unico in grado di farlo era proprio lui. E la società stessa non voleva perdere un giocatore che sente Bologna come casa, e questo fa la differenza. Ha firmato un contratto di un anno, fino a giugno 2024. Ma l’idea dell’ennesimo prolungamento affiora già nella testa di tutti. Dipenderà dalle idee di Lollo, dal desiderio di giocare ancora o no al termine dell'anno.