DALL’INGHILTERRA, Alonso può lasciare il Chelsea

Il Chelsea è pronto a rinnovare la corsia di sinistra con l’acquisto di Ben Chilwell dal Leicester. La notizia (che potrebbe avere dei risvolti anche in chiave nerazzurra) è lanciata dal Times, che parla di una vera e propria “svolta nei colloqui” tra i due club per il possibile trasferimento del classe ’96 inglese alla corte di Frank Lampard, suo grande estimatore: nelle ultime ore le Foxes avrebbero abbassato la richiesta iniziale di 80 milioni di sterline per liberare il terzino sinistro, che in caso di sbarco - sempre più probabile - a Londra andrebbe inevitabilmente a chiudere gli spazi a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, nomi che da diverse settimane circolano anche in orbita Inter.