DALLA FRANCIA, L'OM vuole dare via Pol Lirola

L'amore tra Pol Lirola e l'Olympique Marsiglia è ormai ai minimi termini e potrebbe arrivare presto la parola fine al matrimonio consumato la scorsa estate in cui l'estenuante trattativa con la Fiorentina ha portato i suoi talenti in Francia a titolo definitivo. Come riporta footmercato.net, due giocatori sono stati messi sul mercato dal presidente Longoria che vorrebbe ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi: Lirola e Sead Kolasinac.

Allo spagnolo in particolare viene imputato uno scarso impegno dal momento in cui è diventato a tutti gli effetti un giocatore dell'OM dopo aver rifiutato anche l'Atalanta per andare in Ligue 1.