Dalla Fiorentina all’Atalanta: Palladino punta Folorunsho per il dopo Ederson?
Il futuro di Folorunsho, ex centrocampista anche della Fiorentina ed attuale giocatore del Cagliari, potrebbe decidersi nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club del presidente Tommaso Giulini potrebbe esercitare l’opzione di acquisto a titolo definitivo dal Napoli per 8 milioni di euro a fine stagione, anche se molto dipenderà dagli interessamenti di altri club.
Sull’ex viola ci sarebbero le mire dell’Atalanta, che starebbe valutando il giocatore romano come possibile sostituto di Ederson, centrocampista della squadra di Raffaele Palladino in uscita. Da non trascurare, inoltre, che Folorunsho e Palladino hanno già collaborato da gennaio a giugno dello scorso anno alla Fiorentina.
