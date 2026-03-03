Coppa Italia: Palladino ci crede: "Ci teniamo molto, alzarla è un nostro sogno"

(ANSA) - BERGAMO, 03 MAR - "Ci teniamo molto alla Coppa Italia, è la strada più veloce per l'Europa. Alzare una coppa è un nostro obiettivo". Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, parla a Sport Mediaset alla vigilia della semifinale d'andata in casa della Lazio: "Un avversario che conosciamo bene, l'abbiamo battuto da poco in campionato. Sappiamo che la Lazio ha il dente avvelenato e ha voglia di batterci", continua il tecnico nerazzurro.

"Sono due partite importantissime di una competizione a cui teniamo in modo particolare, considerando le precedenti tre finali in sette anni - chiude Palladino -. Vorremmo arrivarci per la quarta volta: alzare una coppa è un sogno e un obiettivo. Mercoledì sera sarà una partita speciale che abbiamo caricato nel modo giusto". (ANSA).