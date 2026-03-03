Veretout e le bombe sopra il Qatar: "Non sappiamo cosa succederà"

vedi letture

Jordan Veretout, ex centrocampista di Fiorentina e Roma e attualmente in Qatar, ha raccontato ai microfoni di RMC Sport la situazione che sta vivendo in questi giorni di tensioni nel Medio Oriente: "Dopo esserci svegliati come tutti gli altri, abbiamo sentito delle esplosioni fuori. Avevamo già sperimentato la stessa cosa quattro o cinque mesi fa con le bombe su Hamas. Il primo riflesso è stato quello di accendere la TV. Abbiamo visto che americani e israeliani avevano attaccato l'Iran. Sapevamo che c'era una base militare americana sul territorio del Qatar".

Veretout ha poi ammesso. "Stiamo attraversando momenti molto diversi. Non sappiamo cosa succederà, stiamo cercando di rassicurare tutti, soprattutto i bambini che piangono". Veretout, in forza all'Al Arabi, ha fatto sapere di aver ricevuto istruzioni dall'ambasciata francese affinché resti a casa il più a lungo possibile: "Nonostante tutto, la situazione a Doha è relativamente calma. La gente vive la propria vita, esce. E oggi (lunedì) abbiamo ricevuto un messaggio che ci informava della ripresa degli allenamenti di gruppo. Questo è rassicurante per tutti".