Pruzzo su Udinese-Fiorentina: "Non mi fido dei viola. E stasera punterei su Fortini"

L’ex centravanti viola Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, toccando diversi temi legati all’attualità della Fiorentina, dal rendimento della squadra ai singoli come Dodô e Gudmundsson: "Sono fiducioso per stasera sì, ma con riserva. La Fiorentina è troppo discontinua nelle prestazioni e questo impone cautela. Stasera le motivazioni devono essere nettamente superiori a quelle dell’Udinese: serve un segnale immediato, arrivare primi su ogni pallone, combattere su ogni contrasto. Se invece rivedessimo l’atteggiamento mostrato contro lo Jagiellonia Białystok, diventerebbe complicato, anche perché la classifica parla chiaro. Sulla corsia destra? Né Comuzzo né Fortini mi convincono del tutto, anche se le ultime uscite di Dodô sono state davvero deludenti. Oggi è difficile rimpiangere il brasiliano, visto il livello delle sue prove recenti. Dovendo scegliere, punterei su Fortini: bisogna adattarsi e trovare soluzioni”.

E sull'attacco: "Questa squadra dipende da Kean ma è normale, alla fine sono i numeri nove a decidere le partite. È determinante non solo per la presenza fisica. Tatticamente non è cambiato molto, ma con esterni più larghi l’area è meno affollata. I gol gli hanno restituito fiducia: ora deve restare continuo senza farsi prendere dall’ansia della rete. Gudmundsson ha avuto attenuanti tra vicende personali e problemi fisici, ma adesso è il momento di alzare il livello. Le qualità le ha, deve solo riuscire a esprimerle. Nuovo allenatore? Per ambizione mi sarebbe piaciuto Cesc Fàbregas, ma quell’opportunità ormai è irrealizzabile”.