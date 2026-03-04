Nicolussi Caviglia elogia Cuesta: "Allenatore con idee: mi trovo molto bene"

Per la rubrica "Gialloblu Youth Reporters", Hans Nicolussi Caviglia ha risposto alle domande di 25 bambini che militano nel Cervo. Tra i temi il suo ruolo nel Parma, il rapporto con Cuesta e l'infortunio rimediato nella sua prima esperienza in crociato. Questo un estratto: "Con Cuesta mi tolto bene anche se sono arrivato da un mese. L'ho conosciuto ed è un allenatore con idee e carattere nonostante la giovane età.

Ti chiede tanto anche in allenamento, ho imparato durante la carriera che quello che fai in allenamento lo fai in partita. E' una cosa che lui osserva molto, ma anche l'aspetto della competizione durante l'allenamento. Ci fa fare sfide per allenare questo aspetto che in partita è fondamentale".