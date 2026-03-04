Luce in fondo al tunnel per Vlahovic. Il serbo si allena per la prima volta in gruppo
Dusan Vlahovic intravede la luce in fondo al tunnel. Come riporta TMW, infatti, per la prima volta dal suo infortunio, l'ex attaccante viola è tornato ad allenarsi coi compagni. Il giocatore ha preso parte parzialmente all'allenamento di oggi della Juventus, segnale evidente di come la condizione del centravanti serbo sia in netto miglioramento, dopo lo stop per infortunio risalente allo scorso 29 novembre. Le prossime sessioni serviranno per rivederlo lavorare integralmente insieme ai compagni e per migliorare la sua condizione fisica dopo il lungo stop.
