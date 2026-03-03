Gotti e l'insegnamento di Astori: "Dopo un litigio mi invitò a cena, lì capii la persona che era"

L'allenatore ed ora opinionista di Sky, Luca Gotti, proprio all'emittente satellitare ha raccontato un aneddoto su David Astori, del quale domani ricorrono 8 anni dalla morte e ricordato ieri prima della gara Udinese-Fiorentina visto che la drammatica scomparsa era stata proprio in occasione della trasferta del 2018 ad Udine. Gotti lo ha allenato a Cagliari ed ha appunto raccontato che il rapporto con il difensore era partito con il piede sbagliato: " "Ebbi l'onore ed il privilegio di allenarlo per alcuni mesi. All'epoca ero il secondo di Roberto Donadoni, ma il rapporto con Astori non iniziò bene. Durante i primi giorni di allenamento ebbi un intenso litigio con lui".

Poi l'iniziativa del giocatore cambiò totlamente l'opinione del tecnico: "Poi venne a trovarmi in ufficio e mi disse: 'Mister, stasera possiamo andare a mangiare qualcosa assieme?' La trovai una cosa un po' insolita, ma in definitiva questo mi fece capire che persona era Davide".