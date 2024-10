DALL'INGHILTERRA, Newcastle su Milenkovic: muro del Forest

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In Premier League, prosegue alla grande l'avventura di Nikola Milenkovic: approdato al Nottingham Forest dopo sette anni a Firenze, l'ex viola ha già conquistato titolarità e fiducia nella formazione di Nuno Espirito Santo, tanto da essere stato eletto giocatore del mese di novembre per i Tricky Trees. A suon di ottime prestazioni, Milenkovic sta attirando anche l'attenzione del Newcastle.

Lo riporta CaughtOffside, portale britannico secondo cui i Magpies vorrebbero prendere l'ex Fiorentina per sostituire Fabian Schar e Dan Burn, centrali di difesa in scadenza a giugno 2025. Tra la volontà del club bianconero e l'effettiva realizzazione dell'operazione c'è però, per adesso, il muro del Forest, che secondo quanto riportato dall'Inghilterra chiederebbe 50 milioni di euro per Milenkovic (acquistato lo scorso luglio dalla Fiorentina per 12 milioni di euro più bonus)