D. ROSSI, Viola, ti salvi. Vlahovic: qualche reazione...

L'ex tecnico della Fiorentina Delio Rossi ha parlato del momento dei viola, alla luce del ko di ieri sera contro il Milan. Ecco le sue parole: "Certo che la Fiorentina si salva. Ci mancherebbe! Vero che è una stagione particolare e la Fiorentina sta rendendo meno delle aspettative, ma da qua a non salvarsi ce ne passa. Prandelli ha moltissima pressione, perchè se ritorni un posto dove hai fatto molto bene sei convolto anche emotivamente e non vuoi deludere. Poi in rosa c’è un giocatore come Ribery, che tutto sommato sta mantenendo le attese, nonostante qualche infortunio di troppo. È un giocatore superiore alla media e quando vuole fa la differenza".

Su Vlahovic: "È uno di coloro che ha beneficiato del cambio di allenatore: quelli che hanno qualità e non la fanno emergere con costanza hanno bisogno di qualcuno che gli dia fiducia. Vlahovic tutte le caratteristiche dell’attaccante moderno, l’unica pecca è che ogni tanto ha qualche atteggiamento- almeno vedendola da fuori- un po’ insofferente nei confronti dei compagni, ma si può smussare con il passare del tempo".

Sulla lotta salvezza: "Bisogna tenere conto che sono campionati anomali, non c’è una biografia di quanto sta succedendo, per fortuna non avevamo mai avuto una situazione unica come questa, quindi anche le reazioni delle squadre possono essere differenti. Ci sono squadre che vivono in simbiosi col proprio pubblico come la Fiorentina e altre meno. Di solito una squadra che si deve salvare, quando gioca davanti al suo pubblico, dà il 20-30% in più".

Su Commisso: "Non lo conosco, mi sembra molto coinvolto. Molte volte i grandi imprenditori vedono le società solo dal punto di vista economico, Commisso invece sembra legato anche emotivamente".