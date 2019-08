D'AGOSTINO, Viola, ecco cosa va limato. De Paul...

L'ex centrocampista viola Gaetano D'Agostino ha parlato di Fiorentina a TMW: "Non meritava la sconfitta contro il Napoli. C'è stato il rigore contestatissimo di Mertens e poi anche un fallo su Ribery che non è stato rilevato neanche per fischiare una punizione. Credo che i viola debbano limare qualcosa: giustissimo essere propositivi però poi contano i tre punti e allora va aggiustata la fase di non possesso ed è necessario non incorrere nelle disattenzioni, visto che il Napoli ha segnato proprio sfruttando queste ingenuità. Comunque la Fiorentina per quello che sta facendo Commisso e per il valore della città deve tornare a lottare per i primi posti. De Paul? Per lui fare uno sforzo, perché riesce a coprire più ruoli dalla mediana in su. Nell'Argentina ha fatto anche la mezzala e ha giocato bene: può decidere le partite anche quando la squadra non è nella sua miglior giornata. E' reduce da una bella annata con l'Udinese: per me comunque ad oggi vale 25 milioni, poi se a Firenze farà un altro bel campionato allora varrà ancora di più".