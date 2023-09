D'AGOSTINO, Club in Europa meno forti delle italiane

FirenzeViola.it

La Champions League tra i temi di dibattito ma non solo a TMW Radio, durante Maracanà. E a dire la sua è stato il tecnico ed ex calciatore Gaetano D'Agostino.

Le italiane in Europa possono rifare un cammino importante, tolta la Champions?

"Ripetersi è sempre difficile, ma qualitativamente in Europa ci sono poche più forti di Roma, Atalanta e Fiorentina. La Roma mi dà più fiducia per l'allenatore che è esperto in questi frangenti. Però sono tutte molto forti. Nella Roma vedo di nuovo gli inserimenti dei centrocampisti e i cross con Lukaku, c'è più fiducia".