CUADRADO, L'ex viola verso il rinnovo con la Juve

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Juventus, sottolinea La Stampa, sono già iniziati i primi colloqui per quanto riguarda i rinnovi di contratto dei calciatori in rosa. Tra i primi agenti incontrati, Alessandro Lucci che cura gli interessi di Juan Cuadrado, legato alla Juventus fino al 30 giugno e considerato vicino al rinnovo per un anno. La decisione è stata presa tenendo conto non solo delle qualità e dell’esperienza dell’esterno colombiano, ma anche dell’indisponibilità di Mattia De Sciglio nel primo tratto della prossima stagione che lascia, al momento, il giovane Tommaso Barbieri come unica alternativa sulla fascia destra.