Cremonese, per il ruolo di direttore sportivo si valuta l'ex viola Antonio Tramontano
La Cremonese è al lavoro per individuare il suo nuovo direttore sportivo e valuta la possibilità di affidarsi ad Antonio Tramontano. Il giovane, ma già esperto, dirigente ha lavorato per molto tempo nel mondo dello scouting e nel suo curriculum vanta esperienze alla Fiorentina e, attualmente, al West Ham, riporta Gianlucadimarzio.com.
Tramontano sa come creare una struttura e dei processi in linea con la visione del club. La Cremonese, dunque, valuta la possibilità di affidare la direzione sportiva a un profilo interessante, con un percorso differente dal modello standard. La società grigiorossa non è l'unica interessata a Tramontano, ma la pista che collega la Cremonese al ds è la più concreta.
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