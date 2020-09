CORVINO, Sarà il mercato più duro della mia carriera

Il direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato in conferenza stampa presentando Henderson e Zuta facendo il punto sul mercato: “Questo è un mercato diverso da tutti gli altri, devono prevalere più le idee e la fantasia e noi stiamo mettendo a dura prova le nostre capacità. Credo che sia il 45° calciomercato della mia carriera ed è forse quello che mi sta impegnando più di tutti. Stiamo cercando di arrivare a fine mercato avendo completato la rosa e farò di tutto perché questo avvenga. - continua Corvino come riporta Pianetalecce.it - Voglio che il Lecce torni a essere la squadra di una volta, quando i giocatori che arrivavano qui non volevano più andarsene. Cerchiamo calciatori funzionali per il presente con la speranza possano esserlo anche per il futuro. Portieri? Abbiamo tre giocatori funzionali, ma uno ha avuto delle richieste e le stiamo valutando. Iniziamo il campionato con Gabriel e Bleve“.