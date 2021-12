CORVINO, Il mio Lecce di nuovo in A? Mai porsi limiti

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MALEH VERSO LA CONFERMA. IN USCITA CASTROVILLI E/O AMRABAT Il primo gol in serie A di Youssef Maleh è la ciliegina sulla torta di una scelta fatta sui giovani, pescando in serie B. Una strada che richiede certo pazienza e sacrificio, con qualche panchina da sopportare e poco spazio in cui non sempre è possibile... Il primo gol in serie A di Youssef Maleh è la ciliegina sulla torta di una scelta fatta sui giovani, pescando in serie B. Una strada che richiede certo pazienza e sacrificio, con qualche panchina da sopportare e poco spazio in cui non sempre è possibile... NOTIZIE DI FV GHERSINI, COI VIOLA UNO SCORE OK: E GIÀ A UDINE... Quello tra il fischietto Davide Ghersini della sezione di Genova e la Fiorentina sarà il quarto incrocio in carriera: il fischietto ligure ha fin qui diretto la formazione viola in tre altre circostanza, con un bilancio mediamente favorevole che racconta due vittorie... Quello tra il fischietto Davide Ghersini della sezione di Genova e la Fiorentina sarà il quarto incrocio in carriera: il fischietto ligure ha fin qui diretto la formazione viola in tre altre circostanza, con un bilancio mediamente favorevole che racconta due vittorie... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 dicembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi