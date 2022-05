CORVINO, Credo molto in Brancolini. Su Mencucci...

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce ed ex dirigente gigliato, parla così di alcuni temi che collegano le due squadre, come ad esempio le voci di mercato (generiche) intorno a Strefezza: "Qualcosa c'è, non lo nego. Le nostre risorse, poi, non ci permettono di dichiarare nessuno incedibile".

Ritrova Mencucci.

"Siamo ricchi di idee anche senza il portafogli degli altri. In Serie A devi dotarti di una struttura dirigenziale diversa, serve qualcuno di esperienza che si occupi dei conti".

Prenderete Brancolini?

"Lo portai alla Fiorentina a 14 anni, è un 2001 e credo molto nelle sue potenzialità".

Cosa ne pensa della Fiorentina in Conference?

"Già a inizio anno dissi che il valore della squadra non era male affatto, Italiano ha saputo esaltare al meglio la rosa a disposizione".

Le sono arrivati complimenti dalla Fiorentina?

"Non ho sentito nessuno, non per questo però non resto legato".