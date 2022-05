CORVINO, Contini? Andava enfatizzata pagliacciata

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa dopo gli episodi che si sono verificati durante la sfida contro il Vicenze. Queste le sue dichiarazioni riportate da calciolecce.it sul comportamento di Nikita Contini: "Ogni domenica in ogni stadio del mondo si convive con i petardi. Li condanniamo, ma è un dato di fatto che ci sono ovunque e che altrove non si vedono stop così lunghi per un petardo lanciato sotto le transenne per gioire. Si è enfatizzato il petardo, ma non è stato quello ad alterare la gara, poi vedremo se sarà stato un tifoso o meno. Però andava enfatizzata quella che è stata una sceneggiata, anzi una pagliacciata che ha alterato una gara che ci vedeva con merito vincenti ed in Serie A. Oggi saremmo a festeggiare la A, ma questo tesserato dal Vicenza ha negato questa gioia alla nostra città. Ho visto tutte le immagini in modo approfondito e posso dire che quella del portiere è stata una sceneggiata, si è enfatizzato il petardo e non l’atteggiamento del tesserato. Andrebbe aperta un’inchiesta dalla procura, la chiediamo noi. Sono sempre stato leale nella mia carriera, come leale è stato il Vicenza Calcio e sicuramente lo steward. Però la slealtà che si è vista va condannata, ha alterato il clima della gara influendo magari anche sul VAR, perché quel rigore non lo dai nemmeno al microscopio come non si vedono rigori ripetuti per un piedino. Andate a vedere dov’era il portiere del Venezia nel rigore sbagliato da Mancosu che ci è costata la finale playoff l’anno scorso".