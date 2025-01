COMOTTO, Otto vittorie viola frutto di tante circostanze

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

A quattro giorni da Fiorentina-Torino, il doppio ex Gianluca Comotto ha parlato a ToroNews per presentare la sfida di domenica: "La Fiorentina ha inanellato una striscia di vittorie di fila per una serie di circostanze, ma non è una squadra da Scudetto. In questo momento è malata. Il Torino mi sembra invece in fase di guarigione, per questo sarà una partita equilibrata e delicata.

Della squadra di Vanoli mi piace l'atteggiamento, di squadra ma anche suo. Non trova mai alibi o scuse. Si è calato bene nella dimensione del Toro e sa quante difficoltà che ci sono, sta cercando di tirare fuori il massimo da una rosa che ha tante mancanze.Contro la Juventus ho visto un Torino con gli attributi: ha reagito bene al gol presoe e se una squadra meritava la vittoria erano i granata".