COMOTTO, Nico è stato un buco nell'acqua per i viola

Sui canali di Radio Serie A, l'ex viola Gianluca Comotto ha parlato di alcuni temi di casa Fiorentina, tra cui quello legato al possibile addio di Nicolas Gonzalez, adesso corteggiato dall'Atalanta: "Per quanto è costato, secondo me Nico è stato un buco nell'acqua. Non ha mostrato mai continuità di prestazioni ed è molto fragile fisicamente, non credo abbia reso per quello che si credeva potesse dare. Comprendo le valutazioni del club che si sta interrogando sulla possibile separazione".

E sul mercato: "Mi sembra che la Fiorentina stia spendendo, poi i conti si faranno a fine agosto. Commisso investe tanto, non è mai stato questo il problema. Il fatto è che adesso le plusvalenze di Corvino sono quasi 'terminate' in termini di calciatori, l'ultima è stata Milenkovic. Mi ricordo che Corvino era ultra-criticato, poi quando è andato via si sono resi tutti conto del suo valore".