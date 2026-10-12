Yerry Mina ancora al centro delle polemiche, lui risponde: "Non sono antisportivo, faccio il mio calcio"

Il difensore del Cagliari Yerry Mina ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo l'1-1 nel match casalingo contro la Juventus valido per la 6^ giornata di Serie A. Il colombiano, protagonista anche ieri sera di una serie di provocazioni e battibecchi con gli avversari, ha commentato così le accuse di antisportività da parte degli juventini e l'acceso confronto con Luciano Spalletti: "Abbiamo fatto una bella prestazione, la squadra ha corso al 100% e adesso ci riprendiamo per la prossima partita che arriva subito.

Cosa è successo con Spalletti? Non l'ho sentito e gli ho detto: ti voglio bene mister. A chi dice che sono poco sportivo rispondo che questo è il mio calcio e continuo così".