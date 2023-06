CHIESA, Verso l'addio alla Juve: ci sono PSG e Liverpool

FirenzeViola.it

Come riportato da Gazzetta.it Federico Chiesa ha il contratto in scadenza nel 2025 e la società sta facendo valutazioni in merito, considerando che per prolungare ha chiesto uno stipendio da 7 milioni più bonus, cifre alte per l'attuale condizione finanziaria. Ad oggi il club più convinto sembra essere il Liverpool, con Jurgen Klopp che è un suo estimatore. E nei prossimi giorni potrebbe mettere sul piatto una prima offerta esplorativa da 40 milioni di euro, con la Juventus che eventualmente risponderà chiedendone 60. In passato anche Chelsea e Bayern Monaco si sono interessati, mentre sullo sfondo ci sarebbe anche il PSG che nell'ultima stagione ha seguito da vicino il giocatore in più di un'occasione. Nel caso di ulteriori cessioni di peso in attacco dopo Messi, si legge, i parigini potrebbero rompere gli indugi e presentare una proposta sui tavoli della Continassa.