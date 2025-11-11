Il CorSport bacchetta Ranieri: "Impulsivo e impreciso, è lo specchio di ciò che non va nei viola"

Luca Ranieri è il giocatore viola che ha convinto di meno, domenica pomeriggio, a Marassi. Il classe ’99 è finito sotto la lente d'ingrandimento di critica e stampa. Oggi sul Corriere dello Sport l'analisi del suo momento: il Corriere scrive che Ranieri in questo momento fa dell’impulsività e delle imprecisioni la propria cifra. L’errore commesso in occasione del rigore regalato al Genoa la dice lunga sul suo stato di caos. L’impressione è che la sfortuna non c’entri quasi mai: si tratta perlopiù di distrazioni frequenti. Il che non è incoraggiante per nulla.

Alla fine la prestazione di Ranieri è lo specchio di una difesa generalmente disattenta, maldestra. Le difficoltà sono evidenti e all’ordine del giorno, così come i tempi sbagliati, il nervosismo, gli abbagli. La difesa della Fiorentina è in crisi come poche altre volte, non a caso occupa l’ultima punizione (anche) nella classifica dei gol subiti: 18. Manca la solidità psicologica che dovrebbe trasmettere proprio il capitano, soprattutto in un momento delicato come quello attuale. Invece la retroguardia è travolta dalla negatività. E sulla fascia, il Corriere scrive: l’assegnazione a Ranieri ha spesso fatto discutere dividendo l’opinione pubblica. C’è chi lo considera un giocatore votato alla causa come pochi altri, dunque meritevole di indossarla, e chi invece ne obietta il nervosismo, l’irruenza lontani dall’atteggiamento equilibrato di chi dovrebbe rappresentare un riferimento.