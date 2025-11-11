Domani sarà il Vanoli-day: presentazione per il nuovo tecnico e per il Ds Goretti
Paolo Vanoli ha già parlato in due occasioni da tecnico della Fiorentina (il giorno del suo insediamento, venerdì scorso, ai microfoni del club, e nel post-partita di Marassi dopo il 2-2 col Genoa), ma domani ci sarà la sua presentazione ufficiale. Appuntamento alle 18 al Wind Media Center del Viola Park, per una conferenza stampa che vedrà protagonista anche Roberto Goretti, ex Dt promosso a ruolo di Ds dopo le dimissioni di Daniele Pradè.
Questo il comunicato:
"ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 12 novembre, alle ore 18:00, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di Mister Paolo Vanoli e del Direttore Sportivo Roberto Goretti, alla presenza del Direttore Generale Alessandro Ferrari".
