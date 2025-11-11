Fiorentina-Nazionale, scintille sul caso Kean: la ricostruzione del CorFio

L’infortunio di Moise Kean, o per dirla meglio le sue condizioni, si potevano e dovevano gestir meglio. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che poi torna sulle parole di Rino Gattuso, nella conferenza stampa che ieri ha aperto il raduno della Nazionale che il bomber viola ha dovuto saltare, ha prontamente rigirato il coltello. «Su Moise non c’è nulla di strano o nulla di particolare da dire — ha raccontato il c.t. azzurro con tono un filo infastidito — non doveva giocare in coppa ma hanno rischiato, l’hanno buttato dentro e ha preso questo colpo proprio dove aveva fastidio. Peccato». Una presa di posizione che non ha fatto granché piacere dalle parti del Viola Park (e soprattutto allo staff medico) anche se, come detto, non è né più né meno della realtà. E così veniamo alla ricostruzione di quanto successo la settimana scorsa

Non era passato inosservato infatti l’arrivo al centro sportivo dello stesso Kean (era mercoledì mattina, vigilia del match in Conference) a bordo di un pulmino della società quando in teoria, visto che il gruppo era in ritiro da domenica sera, avrebbe dovuto essere già all’interno. Tanto che in molti avevano pensato a qualcosa di strano e perché no, ad un comportamento a dir poco discutibile. Ma il centravanti viola aveva momentaneamente lasciato Bagno a Ripoli per andare a sottoporsi a degli esami dopo un problema accusato molto probabilmente lunedì; Kean è stato regolarmente convocato per la trasferta in Germania, dove avrebbe dovuto comunque riposare a scopo precauzionale. È stato il giocatore, riporta il Corriere, a spingere per entrare. Anzi, fosse stato per lui sarebbe sceso in campo addirittura dall’inizio. Durante la mezz'ora in campo ha poi accusato una botta fastidiosissima, dalla quale non è riuscito a recuperare.