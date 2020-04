CHIELLINI, Il suo rinnovo sarà soltanto una formalità

Giorgio Chiellini, che ha appena avuto un ruolo chiave nella riduzione degli stipendi in casa Juventus, è pienamente recuperato e prima di passare dietro a una scrivania - sottolinea La Gazzetta dello Sport - vuole scrivere altre pagine del suo futuro in campo. Il rinnovo di contratto per un altro anno è solo una formalità e lui sarà il cardine della ripartenza bianconera: Sarri sa quanto è mancata la leadership del "Chiello", senza il quale la difesa ha ballato più del dovuto. Anche per questo il suo recupero è stato a tempo di record (è tornato in campo dopo cinque mesi e mezzo): la Juve, con lui e Demiral, ha due pedine in più per rialzare il muro.