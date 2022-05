CHIELLINI, Addio all'Italia a Wembley: la cerimonia

Prima del fischio d’inizio della Finalissima tra Italia e Argentina, il presidente federale Gabriele Gravina consegnerà un trofeo al Capitano come tributo alla sua straordinaria carriera in Nazionale. A Roma iniziativa FIGC-Urban Vision: un maxischermo trasmetterà i momenti più significativi di Chiellini in Azzurro

Non poteva esserci palcoscenico migliore per l’ultimo saluto alla Nazionale. Giorgio Chiellini chiuderà domani sera la sua lunghissima carriera in maglia azzurra a Wembley, nello stadio dove la scorsa estate si è regalato la più grande soddisfazione della sua vita sportiva laureandosi Campione d’Europa. Sarà l’ultimo atto di una storia meravigliosa, una favola iniziata 22 anni fa proprio in Inghilterra, a Wellingborough, quando con la Nazionale Under 15 affrontò in amichevole i pari età inglesi.

Prima del fischio d’inizio della ‘Finalissima’, la FIGC renderà omaggio a Chiellini con una cerimonia nel prepartita: il presidente federale Gabriele Gravina gli consegnerà un trofeo come tributo alla sua straordinaria carriera in Nazionale. Un emozionante congedo davanti ai compagni, ai tanti campioni dell’Argentina, ma soprattutto a quei tifosi che non gli hanno fatto mai mancare il loro affetto.