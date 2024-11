CASTROVILLI, Nuovo stop e operazione: out quasi 2 mesi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nuovo stop alle porte per Gaetano Castrovilli. L'ex fantasista della Fiorentina - ora alla Lazio - dovrà sottoporsi ad un intervento di pulizia al menisco, tappa obbligata per completare il suo recupero dopo le due pesanti (e invasive) operazioni al ginocchio. La notizia è riportata da vari portali della Capitale, tra cui il sito de Il Messaggero. Secondo le prime indiscrezioni, Castrovilli sarà out almeno per un mese e mezzo. Il rischio, però, è di rivederlo in campo direttamente nel 2025, in attesa di capire come procederà il percorso di recupero dopo l'ennesimo intervento al ginocchio.

Questa la nota della Lazio sulle condizioni del giocatore biancoceleste: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione a carico del menisco mediale dell’arto sinistro riportata nel corso di una partita di allenamento presso l’S.S. Lazio Training Center. Il calciatore nei prossimi giorni sarà sottoposto ad intervento in artroscopia".