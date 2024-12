CASTROVILLI, In uscita dalla Lazio ma niente offerte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Lazio, che vuole continuare a fare bene, è alla ricerca dei rinforzi giusti e a centrocampo continua a trattare per Fazzini nonostante l'inserimento del Napoli. Ma per il club di Lotito è necessario anche cedere. E in uscita ci sono due giocatori in particolare che non stanno trovando spazio, l'ex viola Gaetano Castrovilli e Toma Basic che non si è mai seduto neanche in panchina.

Al momento però la situazione è ferma e complicata da sbloccare. Per quanto riguarda Gaetano Castrovilli, infatti, l’agente non ha ancora avuto offerte per il suo assistito, e stessa situazione vale per Basic.