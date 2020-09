CASO, L'ex Primavera viola ad un passo dal Genoa

Oltre a Miha Zajc, l'ex Empoli il cui acquisto è ufficiale da poco, il Genoa si appresta a mettere a segno altri due colpi di calciomercato, di cui uno è un prodotto delle giovanili della Fiorentina: l'esterno Giuseppe Caso, prelevato a titolo definitivo dall'Arezzo. In più, superata la concorrenza del Parma per arrivare a Filippo Melegoni: il centrocampista dell'Atalanta arriverà in prestito biennale con obbligo di riscato. Questo è quanto riferisce Sky Sport