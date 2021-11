CAROBBI, I Viola non si snatureranno. Vlahovic...

Stefano Carobbi, ex difensore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a TMW dove ha parlato della sfida di domani tra Juventus e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Innanzitutto devo dire che contro i bianconeri ho perso pochissime partite. Anzi, sono andato a ricontrollare ed è accaduto una volta sola a Torino a metà anni Ottanta. Per quanto riguarda le sensazioni di oggi naturalmente ci sarà una Juve arrabbiata visti gli ultimi risultati in campionato. Ma quando devi vincere per forza ti puoi anche scoprire e il gioco di rimessa potrebbe essere una delle armi per affrontare questa partita".

Ma la Fiorentina affronterà comunque come suo solito questa gara?

"In effetti non credo che Italiano cambi qualcosa: è un allenatore che vuole sempre andare a prendere le squadre alte anche se un po' di attenzione in più ci vorrà. Ma non credo si snaturerà. Non c'è nulla da perdere ed è meglio andare a giocarsela".

E su Vlahovic che idea si è fatto? Sarà l'osservato speciale in questa partita. Viene accostato anche alla Juve...

"Per ora sembra che il ragazzo tutta questa rabbia la tiri fuori per la Fiorentina; è uno che non può essere tranquillo al cento per cento, ma farà di tutto per lasciare il segno. Non credo si tiri indietro. Il suo futuro? E' difficile dire cosa fare, come società se non vuole rinnovare è chiaro che cercherei di monetizzare, ma è da valutare se farlo partire a gennaio o a giugno".

Se la Fiorentina ottiene un buon risultato potrebbe pensare concretamente all'Europa?

"Può ambire all'Europa, ma l'importante è anche che una delle squadre più forti dei viola sbagli l'annata. I viola hanno comunque tutto per cercare di entrarci. La Lazio ad esempio la vedo per ora più in difficoltà, ma magari poi verrà fuori nel girone di ritorno".