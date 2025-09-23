Carobbi consiglia: "Viola, prendi Bakayoko. Diamo a Pioli il tempo che la Dea dette a Gasperini"

L’ex difensore della Fiorentina Stefano Carobbi ha parlato a ToscanaTV del momento che sta attraversando la Fiorentina, dell'avvio di stagione, di dinamiche di campo e anche di alcuni singoli cominciando dalla partita di domenica scorsa contro il Como di Fabregas: "Dopo un primo tempo promettente, giocato uomo su uomo, nel secondo tempo la i Viola hanno perso le distanze. Una ripresa indecifrabile, anche se fin dall'inizio si percepiva che il Como avesse una capacità di gestione della palla molto più efficace. Il 4-4-2 non funziona per questa squadra, va bene la difesa a quattro ma serve giocare con un 4-3-1-2. Andrei sul mercato degli svincolati e prenderei l'ex Milan Bakayoko. In mediana manca un uomo di riferimento che detti i tempi e abbia la 'garra'. Lo scorso anno difendevo Adli e Cataldi perché ricevevano palla e giocavano sempre in verticale. Fazzini deve giocare, può essere il Bove della situazione”.

Ha poi continuato parlando dell'allenatore e della scelta di riportarlo a Firenze: “Pioli ha le sue responsabilità, sono più di sessanta giorni che lavora con la squadra ma era l'unico che poteva riempire i cuori dei tifosi viola dopo l'addio di Palladino. Quando è stato scelto Pioli ero molto contento. Ad oggi però vedo una squadra in difficoltà, c'è tanta confusione, a partire dalla fase difensiva: la Fiorentina prende gol su calcio piazzato guardando gli avversari saltare. Ora però bisogna dargli tempo, come fece l’Atalanta con Gasperini".