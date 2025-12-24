La piccola lesione, poi la ricaduta: Gosens resta ai box, può rientrare contro la Lazio

vedi letture

Il Corriere Fiorentino fa il punto sull'infortunio di Robin Gosens. Perché ci sono le malelingue che sostengono che stia pensando soprattutto al mercato invernale, quando l’Atalanta potrebbe tornare a bussare ai viola dopo la scorsa estate, ma chi ha incontrato Robin Gosens racconta di un calciatore che non vede l’ora di rientrare, nonostante il recente problema sia stato tutt’altro che banale. A partire dall’ultima gara di ottobre, quella persa contro l’Inter, l’esterno tedesco è tra quelli che soffrono di più nel non poter aiutare il gruppo. Gosens stava vivendo questo periodo di recupero quasi come un dirigente, almeno a giudicare dalle pose in tribuna o dai discorsi motivazionali pre-partita come avvenuto a Reggio Emilia.

Eppure uno dei leader certificati del gruppo di Vanoli è costretto a lavorare ancora a parte per via del problema muscolare che continua a procurargli dolore. Anche sabato a Parma non potrà essere della partita, e a giudicare dall’incertezza intorno al suo stato non ci sarebbe da stupirsi se il rientro slittasse all’ultima sfida del girone d’andata, contro la Lazio, dopo un ulteriore forfait nella prima uscita del 2026, domenica 4 gennaio contro la Cremonese.